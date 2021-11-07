因應2019學年度新課綱課程、學習歷程檔案與2022學年度考招變革，新北市教育局昨在新北高工舉辦針對技術型高中學生的專題演講及宣導，安排由技專校院招生策略委員會執行長簡良翰，為家長說明2022學年度考招變動部分與釐清學習歷程疑義，並邀請30所國私立科大一起協助技高學生未來生涯及解惑技高學習歷程準備方向，共同為升學指引明路。

新北高工校長林清南表示，學校透過課程諮詢教師，從高一開始即協助輔導學生選課，校內教師也會讓學生有更多機會產出學習成果、作品，協助學生積極上傳學習歷程檔案，透過這次的活動，讓學生將心中的疑問直接詢問科大的師長，可以更清楚自己需要補足之處。

林清南說，高三學生可以利用最後二個學期將大學端看重的資料進行蒐集、整理及上傳，高一與高二的學生則可提早選定志願學校，提前在選課上下功夫，並且產出優良的學習成果上傳學習歷程檔案，為自己升學之路做好準備。

教育局表示，新北市推動大教育計畫，串接大專院校與高中職，連結育才與選才端，宣導現場邀請國內頂尖科大及參與師生現身說法，包含國立台灣科技大學、雲林科技大學、台北科技大學、台北商業大學、亞東科大等30所科技大學，可以一次了解科技大學系所，也提供與科大直接面對面針對2022學年度入學的諮詢平台，現場深入了解每個學校系所在學習歷程上審查的要項和重點。

教育局表示，未來將持續加強高中職與大專校院端連結，並往下紮根，建構新北大教育計畫，讓學子從小打開視野，有機會到高中職或大專校院進行學習體驗，進行興趣與職業探索，提早立定志向，另將在明年5月擴大辦理考招變革與學習歷程演講，讓技高學子在統測後，可以更精準對應報考校系，適性發展協助順利進入夢想學校。