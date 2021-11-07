指揮中心發言人莊人祥表示，第14輪施打日預計於13至19日施打，可能未來2輪開放混打，不過因先前北市接連發生醫療量能無法應付中央開放的預約數量，以及疫苗快到期等風波，台北市長柯文哲妻子陳佩琪7日於臉書開轟，先提醒指揮中心，即期疫苗不見得人人想打，別在11月中以後全丟來北市，然後再喊北市不力，建請中央自己打。

陳佩琪表示，她可要先幫北市醫護先打「預防針」，即期食品有人吃，即期疫苗不見的人人想打， 先提醒指揮中心，別在11月中以後全丟來北市， 然後打不完， 再喊說北市施打不力，說北市把疫苗放到過期等，建請中央自己去各縣市廣開快打站，門口標明疫苗期效， 自己找民眾去打、自己找醫護支援去。

陳佩琪也暗酸衛福部長陳時中說，她戲謔寫寫，大家看看就好，「你逼他說出真相， 不是沒會議紀錄，就是說這是不能說的商業機密」，被逼急了，就耍耍嘴皮，講講「我負責」、「一切責難到我為止」，反正一黨獨大，司法、媒體也不會究責他們，一切船過水無痕就沒事了，不過她做第一線的，是第一線對病人負責。

陳佩琪說，最近疫苗混打議題又被拋出，記得不久前柯曾說這時拋出混打， 可能造成AZ第2劑棄打潮，也會造成預約系統混亂，因為第二劑預約仍是完全依據中央的預約系統，還記得有議員說他們夫妻先前不是說希望開放混打嗎？還說我臉書曾說過「等到天荒地老仍盼不到混打」，現在開放混打卻這樣說，還不忘說他們這對夫妻 「真是夠了」。

她強調，醫護是第一線，混打是想提高保護力，就像美國人打BNT第3劑，也是強調一線醫護優先，或是一些抵抗力差的長者，一般民眾混打就先要考慮副作用，記得5月中旬疫情爆發時，台灣沒保護力最佳的莫德納，當時第一線醫護幾乎都打AZ ，她也知第2劑混打mRNA 保護力較好，記得第12周混打機會破滅後，去打了第2劑的AZ， 結果就在隔天，指揮中心就宣布醫護可混打了。

她說，不曉得大家會不會幫商家做功德、道德崇高到買即期食品來吃？有人說會啦，要是沒食物吃就快餓死了， 或荷包緊縮沒剩幾文錢了，或商家打到趴下的折數了， 那就勉強買來吃吧，食物經嘴吃下，最多肚子痛、拉拉肚子之類的， 但疫苗是政府用稅金編預算買的，是打進人體用的，應不會有人想買即期品， 想幫疫苗公司做功德吧？

「人要圓謊瞎掰，也要聰明些！」陳佩琪酸，真奇怪了，醫生應都有一定的聰明度才對啊，既然說疫苗產能不足，國際極為搶手，那疫苗也應該一出廠就被搶光光才對啊， 哪需我們幫忙搶買即期品？