指揮中心昨(12日)宣布新冠疫苗最新政策，已接種1劑或2劑高端疫苗的民眾，如因入境他國需提交該國要求的疫苗接種證明，可依需求於出國前接種AZ、BNT或莫德納疫苗。國民黨台北市議員游淑慧昨對此在臉書質疑，這不是混打而是重打2劑，且為誰突然開放？她更用Hashtag寫下，「2021台灣4劑價值」、「4劑帝國」。

指揮中心昨提到，已接種兩劑高端疫苗且無出國需求的民眾，現階段不建議再接種其他COVID-19疫苗，已接種1劑高端疫苗且無出國需求的民眾，建議依時程完成2劑高端疫苗接種。游淑慧對此在臉書提出兩點看法，第一，這不是混打而是重打2劑，是國家疫苗的浪費、 民眾身體的負擔，「而民間捐贈的BNT變成衛福部浪費和補漏洞的資源，有77萬人打高端，如果未來陸續都重打2劑的話，等於需要多打掉154萬劑疫苗」。

游淑慧提到，第二，「為誰突然開放？目前國際旅遊尚未開放，也非留學生出國高峰，突然開放高端者增打...是不是因為有打高端的黨政高層計劃出訪...所以突然開放？」

游淑慧更質疑，民進黨總是喜歡叫在野黨道歉，好像忘記自己才是執政黨，這些問題跟責任都一副與他無關，「開放施打別的國家不承認的疫苗，面對民間捐贈總是講一些543，自己政府買的疫苗不是不到貨，就是即期品，連採購價格都是機密」。