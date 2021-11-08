距離1218公投越來越近，其中核四重啟商轉公投將影響蔡政府的非核家園政策，原能會今日於立法院備詢，多位立委問及公投通過後核四重啟的可能性，原能會主委謝曉星表示，2-3年商轉不可能，加上地震斷層以及核廢料的問題，「原能會同意核四重啟商轉的機率是零。」

立法院教育及文化委員會今日審查111年度中央政府總預算案有關原能會及所屬單位預算案。

民進黨立委黃國書表示，核四廠建照在109年12月屆期，核四廠區內有2公里的Ｓ斷層，遭監察院質疑未符合美國核管會核能電廠選址準則，若核四商轉公投通過、原能會核准核四重啟可能性有多少？

謝曉星簡短回答，核四重啟機率為零。

民進黨立委張廖萬堅表示，根據核子反應器設施管制法第6條，「核子反應器設施興建完成後，非經主管機關審核其終期安全分析報告、興建期間檢查改善結果及系統功能試驗合格，不得裝填核子燃料；裝填核子燃料後，非經主管機關審核其功率試驗合格，並發給運轉執照，不得正式運轉」。也就是依法真正能同意核四商轉發電的只有原能會，難道核安管制單位要根據公投民意來配合重啟？謝曉星表示不需要。

另外對於公投同意方表示，只要2到3年就可以裝填燃料棒與重啟，謝曉星表示，過去保守估計整個時程至少要10年，短短2到3年是不可能的，身為主管機關當然會尊重公投，「但還是要務實一點，基本上也不會同意買回核四的燃料棒。」