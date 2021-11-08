我國自購59.4萬劑AZ疫苗，效期僅到本月30日，指揮中心莊人祥稱是供貨不足導致。台北市長柯文哲8日諷刺，莊人祥智商不到70，柯文哲於下午質詢時表示，中央配對系統一定有什麼地方不對勁，第13期配不到6成，系統一定有故障，北市將採即到即打，儘速上線，允諾最慢周三提出緊急應變計畫。

議員鍾沛君於總質詢問柯，智商不到70是什麼概念？柯文哲說，100是中位數，每15是一個標準偏差，總人口3％以下的人智商在70以下。

他批評，莊的理由不好，若因為國際疫苗市場緊急，一生產就被搶走了，有效期間都6個月，怎麼會一出來快要打完了，「錯了認錯就好，講那麼多幹什麼」。

鍾沛君詢問若莊人祥在北市工作，會派給他什麼工作？柯說「通常在我的底下不會亂講話」，他們絕對不是智商不到70，可是為什麼講那種視老百姓為白痴的理由。

柯文哲認為，愈接近到期，壞掉的機率愈高，並抱怨中央、疫苗從頭到尾都沒有政策，大部分都人送，自己買的百分比不高。

鍾沛君接著表示，一般民眾搞不清楚，疫苗要間隔多久才合理，莫德納兩劑間隔4周就可以，現在指揮中心10到12周可以，AZ本來是10到12周，現在又說8周也可以，難道可以滾動式修正？

柯文哲指初，每個疫苗官方說明書都講第一劑跟第二劑間隔多少，但台灣是按照到貨量，到貨量不足就延長，到貨量足就縮短，「反正也不是科學，這個叫政治凌駕專業」。

對於即期疫苗，柯文哲表示，會想辦法在效期內打完，問題要找的到可以打AZ人來打，只要滿4個禮拜都可以來打，北市一個禮拜可以打28萬劑疫苗，相信全部打AZ打的完，配對系統都在中央手中。

鍾沛君關心北市哪裡可以即到即打？副市長蔡炳坤說，13期正在接種，預約才5成6，需求不太均衡，很多AZ在觀望，即到即打部分，再請醫院再開出特別門診，民眾透過醫院接種。

柯文哲答稱，他認為即到即打可考量，「中央配對系統一定有什麼地方不對勁，第13期準備這麼多，配不到6成，系統一定有故障，乾脆就滿幾個禮拜就即到即打」，公布北市哪些醫院可以打，想到哪一家醫院就去打，恐怕會比較快，拜託蔡炳坤規畫，儘速上線。

議員汪志冰也關心如何施打疫苗，蔡炳坤表示，第14期開始會有預約及隨到隨打雙軌並行，合約診所做預約接種為主，各大醫院開設特別門診，三個疫苗都可預約，由醫院來做隨到隨打。柯文哲說這消息是昨天出來晴天霹靂，允諾最慢周三把緊急應變計畫提出。

至於是否在捷運站施打？柯文哲表示，周三會公布，打疫苗在醫院最安全，若休克在捷運站CPR很麻煩，若北市診所、健康中心、醫院分布很好，為什麼要去捷運站打。