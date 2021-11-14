疫情指揮中心日前宣布，已接種高端者，若有緊急出國需求，可加打國際認可疫苗。不過一名男子表示，年初打2劑高端後，10月又施打1劑輝瑞／BNT，當時他還高興地喊「我可能是全台灣，甚至是全世界第一個打完2劑高端，再打一劑BNT的人」，但太高調因此被指揮中心註記健保卡，使得他無法完成第二劑BNT接種，如今指揮中心又開放，令他傻眼「到底是我傻，還是政府有問題？」

原PO於10月曾在PTT八卦板指出，自己是高端受試者，於今年2月及3月各施打一劑高端疫苗，也確定打並非安慰劑，由於是受試者，當時健保卡上沒有註劑，因此讓他順利於10月闖關，又加打一劑BNT，令他驚喜地喊「我打到第三劑啦！我可能是全台灣，甚至是全世界第一個，打完2劑高端，再打一劑BNT的人」。

原PO曬出自己兩張小黃卡。（圖／翻攝自PTT）

不料，因PO文太高調，健保卡遭指揮中心註記已接種2劑高端，使他無法如期打第四劑疫苗，但指揮中心上周五（12日）政策急轉彎，宣布已施打2劑高端者，若有緊急出國需求，可加打國際疫苗，讓該男子超不爽，昨日再度在PTT發文，「上次把我健保卡註記，不給我打第四劑，現在又開放，是在耍我嗎？」

原PO說，本來是很支持台灣生技和醫療研發產業，才會參加臨床試驗，沒想到政府這樣硬推高端，二期臨床試驗都還沒做完，就上線給民眾打，把人民當白老鼠，自己就像笨蛋一樣，但才加打一劑BNT，就被政府擋下，「現在又開放，到底是我傻，還是政府有問題？」

貼文曝光後，不少鄉民也留言，「有沒有覺得賺到了」、「花公費比別人多打2劑簡直賺到」、「過幾年身體後遺症政府可不會賠你」、「支持政府有很多方式，但我不會拿自己身體開玩笑」、「有實驗精神，給推」、「世界第一恭喜，台灣之光」、「欸欸你賺到了滿滿一堆疫苗假，不要太滿」。