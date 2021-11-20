陳時中回高端混打「不然要怎樣」 趙少康嗆：不然你下台啦！

王任賢批開放混打「根本把高端當水」 陳時中：不然要怎樣？讓民眾去美國再被趕回來？

指揮中心日前開放打完高端者有出國需求的話，可混打進口疫苗，引發各界爭論，有醫師就質疑「把高端當水」；指揮官陳時中昨(19日)表示，「要不然要怎麼樣呢？」資深媒體人、中廣董事長趙少康今(20日)在景美集應廟宣傳四大公投、接受媒體聯訪時表示，「不然怎樣、不然你下台，通通不要負責任，人民納稅錢都丟到水溝裡」。

媒體昨在記者會中提到，「有醫師說開放施打高端的人有出國需求，這樣做法根本否定高端的有效性，把高端當水，所以是重打不是混打」；陳時中在記者會上當場反駁「要不然要怎麼樣呢？就讓民眾拿著高端證明，到美國再被趕回來？我們不可能這樣做」。

趙少康直言，陳時中最喜歡這樣講，不然怎樣、不然你下台，通通不要負責任，人民納稅錢都丟到水溝裡，「很多人之前都苦心告訴你要按照世界標準，按部就班來，你就不要，不做三期試驗也是你，現在要打四劑的也是你，都走到世界最前面」。

趙少康質疑，「我們真的這麼厲害嗎？還是亂來？總統蔡英文應該出來跟77萬打高端的人道歉，搞了半天怎變這樣，當時獻出手臂好神勇，現在怎麼都躲起來，躲到哪裡去呢？這很可惡」。

陳時中昨表示，政府是要幫人民解決相關問題，我們也知道多的劑量或是不同的，都有可能的風險在，那跟打混打情況是一樣的，「現在大家又說混打，大家很急，一方面混打又說不行，這互相都是矛盾的。不過他強調，混打不同疫苗都有其增加風險的可能性。」