匯鑽科（8431）今日公告2021年前三季財報及10月合併營收，前三季合併營收新台幣9.64億元，稅後淨利1.46億元，每股稅後純益2.69元，均創歷年同期新高表現，且分別較去年同期增加41.7％、128％與130％，前三季稅後淨利已超越去年全年獲利水準。

匯鑽科今日同步公告10月合併營收1.15億元，亦創歷年同期新高，且較去年同期成長10％，主要受惠3C及硬碟兩大主力產品線出貨量明顯增長，以及新產品藍芽耳機表面處理正式量產。

匯鑽科表示，優化產品組合已見初步成效，公司今年前三季毛利率創新高達36％，並較去年同期增加9個百分點。受惠季美系大廠客製化的高階珍珠鎳3C產品線出貨量大幅增加，今年前三季3C產品佔整體營收比重超過六成，其中尤以Type C相關業務量最為明顯。由於美系大廠對珍珠鎳產品的品質要求嚴謹，規格及技術門檻較高，產品毛利率亦較高，隨珍珠鎳製程產品出貨量持續提升，將同步挹注營收及獲利貢獻。

匯鑽科表示，在硬碟產品表面處理業務方面，隨雲端運算及資料中心對高速存取傳輸等需求大幅增加，今年前三季的伺服器及企業用3.5吋硬碟產品出貨量較去年同期增加超過10％，目前公司將8成的硬碟表面處理產品線移至泰國新廠，降低人工成本，提升自動化生產效益，並降低單一生產基地風險。