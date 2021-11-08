今年6月中旬，三重分局在新北市三重區重光街當場逮捕2名涉嫌偷剪電纜線竊賊，案經三重分局偵辦後移送臺灣新北地方檢察署起訴，台電台北西區營業處處長邱華龍於11月8日下午率隊前往新北市政府警察局三重分局表達感謝之意，並致贈獎勵金6萬元。

台電公司長期與警察單位合作查緝不法，共同合作打擊不法，以維護民眾用電及公共安全。對於警察單位主動偵破電纜線失竊案，起訴後台電將發獎勵金致謝，感謝對防制電纜線失竊協助。

台電指出，為有效遏止偷竊電纜線情事再發，除已與警察單位建立合作平台外，亦呼籲民眾勇於檢舉不法，形成「警察-民眾-台電」三方連線合作網，共同打擊不法犯罪行為。如果民眾有發現周遭可疑陌生人或不明車輛，從事偷竊電纜線、剝掉或焚燒電纜線塑膠外皮及囤積來路不明電纜線等情形時，可以撥打報案電話110或台電24小時服務專線1911檢舉提供線索，如經檢舉破獲後，台電將發給獎勵金。