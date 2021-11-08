全力擴大互聯網時代的智慧社區服務，中保科(9917)8日推出「中保好生活」APP上線平台，爭取全方位生活服務商機；中保科副董事長林建涵指出，中保好生活服務全面上線後，集團總服務客戶數將上看60萬戶，目標更是成為全台最大生活服務管理平台。

中保科指出，「中保好生活」APP自8月開始推行，目前已有1500個社區簽約使用，其中300多個已啟動社區管理費代收，目標明年底3500個社區簽約。

中保科指出，未來透過這個平台不只能繳管理費、停車費，家裡沒米、想訂購蔬果青菜，或需要維修水電，只要點一下APP，全方位生活服務就能送到家。

林建涵表示，「中保好生活APP」搭配物聯網「中保無限+」，讓中保科具有新的成長營運動能，從科技物聯網到智慧社區一條龍的雙成長引擎，意味著中保科技集團從「硬體」到「社區雲端軟體」的全方位服務，從食醫住行都能提供解決方案。

在此APP平台，未來還會持續加入新的生活服務項目；中保科指出，近期還會提供「中保嚴選服務」，從居家修繕、消毒、生活商城購物還是「中保毛寶貝」寵物服務等，持續打造食醫住行育樂的科技生態圈。