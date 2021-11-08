證交所8日公布10月集中市場相關數據，受行情上沖下洗，以及Fed縮表在即影響，有交易戶數為294.8萬戶，較9月再減少約3.74萬戶，為連續3個月下降，成交量周轉率也降至11.05％。不過，當沖占比及平均每日當沖戶數分別為43.71％、13.07萬戶，皆比9月成長。

根據證交所公告資訊顯示，集中市場10月成交量週轉率為11.05％，相比9月成交量週轉率11.33％，減少0.28個百分點；10月當沖成交值占比43.71％，則略較9月當沖成交值占比41.54％增加，平均每日當沖戶數也從12.89萬戶增加至13.07萬戶。

若從有交易戶數來看，10月最新數據為294.8萬戶，比9月有交易戶數298.55萬戶下滑，且是從7月來到378.45萬戶高峰水準後，連續3個月減少，顯示市場買盤偏向觀望。

法人分析，10月集中市場周轉率下降、當沖占比提升，有交易戶數減少的主要原因，在於10月行情波動程度大，加權指數回檔過程中最低來到16162點，後續又有FOMC會議等不確定因素，使得交易動能縮減，進出策略上也以短打操作居多。

此外，在交易比重方面，10月自然人成交值比重63.63％，月減約0.71個百分點；外資10月成交值比重則由27.11％拉升至28.36％。

受個股震盪加劇影響，促使部分資金轉進具一籃子股票，分散風險特色的ETF。證交所統計，10月集中市場ETF成交值占比為3.27％，高出9月ETF成交值占比2.68％。而定期定額投資金額達37.5億元，超過9月的36.57億元。