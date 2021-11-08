日本投資巨擘軟銀集團周一盤後公布財報，受到中國嚴管科技業者的衝擊，軟銀上季總共大虧35億美元，為過去6季以來首見營運虧損。此外，考量股價低迷委屈，軟銀宣布啟動庫藏股計畫，買股總規模上看1兆日圓。

旗下掌控1000億美元願景基金的軟銀表示，上季淨損達3980億日圓(35億美元)，這是軟銀2020年第一季以來首見虧損，當時受到新冠疫情爆發影響，軟銀財會年度全年大虧近90億美元，創公司史上最大虧損紀錄。

受到上季財報轉虧的影響，軟銀會計年度上半年(至9月底)營收年增13.4％至2.98兆日圓，營業利益縮至1.05兆日圓，衰退27.4％，淨利更暴跌80.7％，僅3635億日圓。

造成軟銀財報表現遜色主因為中國嚴打科技業，造成科技股崩跌，軟銀握有大量中國科技股持股。

軟銀執行長孫正義指出，「對於中國科技股來說，現在正是經歷嚴厲考驗的時期，我們正深陷風暴之中。」孫正義表示，若是按照他偏愛的資產淨值經營指標，上季營運表現則更糟，公司資產淨值上季底掉至僅1840億美元，單季大跌逾500億美元。

軟銀第一大持股中國電商龍頭阿里巴巴上季股價暴跌35％，另一檔主要持股韓國電商一哥Coupang股價表現同樣慘不忍睹，軟銀另一檔中國科技持股中國叫車服務龍頭滴滴(Didi Global)，上季股價更是暴跌45％。

願景基金上季投資虧損約103億美元，與第二季大賺25億美元表現呈現極大落差。

軟銀周一同時宣布，考量公司股價嚴重低估，軟銀計畫斥資最高1兆日圓(88.2億美元)購買庫藏股。

軟銀表示，這項庫藏股措施為期一年，周二啟動，按照預計投入的金額，最高可購買軟銀14.6％在外流通的股票。

軟銀周一股價下跌0.8％，收報6161日圓，與今年3月的高點相比，波段跌幅已超過40％。