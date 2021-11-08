嘉義縣阿里山近年來推廣楓葉旅遊有成，吸引不少民眾上山賞楓，林鐵及文資處也將在12月推出賞楓主題列車，規畫讓遊客搭乘蒸汽附掛檜木列車行經有台灣最美紅葉鐵道之稱的祝山線。（黃源明提供／張亦惠嘉縣傳真）

台灣新冠肺炎疫情趨緩，「加零」時常報到，加上振興五倍券及各縣市提供的加碼方案帶動國內旅遊，嘉義縣阿里山區也搭上這波熱潮，目前園區內平日住宿達6至7成，假日則有9成以上的盛況。

嘉義縣旅館同業公會理事長陳昆茂表示，目前平日阿里山園區內的住宿都有達6成左右，假日則很多飯店都客滿，認為除有振興5倍券及嘉義縣政府Q碰券加持外，因阿里山旅遊約有5成是團客，疫情趨緩遊覽車載客數等限制解除，加上冬天到來，遊客不往海邊或離島跑反而會到山區健行、旅遊，種種因素讓阿里山旅遊恢復以往盛況。

除了政府補助、天氣等因素外，近幾年來推廣阿里山楓葉也慢慢有成果，漫步在雲端的阿里山版主黃源明表示，今年因溫差大，阿里山第一波紅葉變色程度更勝往年，目前已經可以專程上山賞楓了。

黃源明表示，台18線90到95k路旁的青楓已都轉紅、88K開始也有台灣三角楓已提早變色，但阿里山國家森林遊樂區內的青楓及台灣紅榨楓還要再等等，另一方面，銀杏也開始換裝了，二萬平青年活動中心的銀杏這周會開始轉為金黃；遊樂區內則以慈雲寺的銀杏為主，約在11月中旬就會全株換裝完畢。

阿里山楓紅的熱門程度也可從主題列車看出，林鐵及文資處推出《SL-31蒸汽火車 楓華絕代》主題列車，蒸汽火車搭配阿里山楓葉共6梯次主題列車，目前在旅展各梯次開放10位購票已搶購一空，有興趣的民眾可再11月29日當天上網報名首波列車。