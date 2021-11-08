台灣新冠肺炎疫情趨緩，「加零」時常報到，加上振興五倍券及各縣市提供的加碼方案帶動國內旅遊，嘉義縣阿里山區也搭上這波熱潮，目前園區內平日住宿達6至7成，假日則有9成以上的盛況。
嘉義縣旅館同業公會理事長陳昆茂表示，目前平日阿里山園區內的住宿都有達6成左右，假日則很多飯店都客滿，認為除有振興5倍券及嘉義縣政府Q碰券加持外，因阿里山旅遊約有5成是團客，疫情趨緩遊覽車載客數等限制解除，加上冬天到來，遊客不往海邊或離島跑反而會到山區健行、旅遊，種種因素讓阿里山旅遊恢復以往盛況。
除了政府補助、天氣等因素外，近幾年來推廣阿里山楓葉也慢慢有成果，漫步在雲端的阿里山版主黃源明表示，今年因溫差大，阿里山第一波紅葉變色程度更勝往年，目前已經可以專程上山賞楓了。
黃源明表示，台18線90到95k路旁的青楓已都轉紅、88K開始也有台灣三角楓已提早變色，但阿里山國家森林遊樂區內的青楓及台灣紅榨楓還要再等等，另一方面，銀杏也開始換裝了，二萬平青年活動中心的銀杏這周會開始轉為金黃；遊樂區內則以慈雲寺的銀杏為主，約在11月中旬就會全株換裝完畢。
阿里山楓紅的熱門程度也可從主題列車看出，林鐵及文資處推出《SL-31蒸汽火車 楓華絕代》主題列車，蒸汽火車搭配阿里山楓葉共6梯次主題列車，目前在旅展各梯次開放10位購票已搶購一空，有興趣的民眾可再11月29日當天上網報名首波列車。
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