新加坡雖然平均每天新增超過3000名確診病例，但疫情保持穩定，星政府今天宣布，10日起鬆綁部分防疫措施，包括允許同一家庭最多5人一組到餐廳內用及放寬部分活動人數上限。

星國疫苗覆蓋率已超過8成，但8月中逐步鬆綁防疫措施後，本土病例卻不斷攀升，迫使當局於9月底再次加強防疫措施，包括限縮社交聚會最多2人、餐廳內用最多2人一組、居家辦公為既定模式等。原先預計實施一個月的加強措施因病例數居高不下，延長至11月21日。

新加坡跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會表示，目前疫情保持穩定，每週病例增加率也降到約0.81，政府將逐步放寬部分措施。未來幾週，「接種者有別」的防疫措施仍是新加坡逐步開放的重要一環。

衛生部指出，雖然平均每天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數仍超過3000例，但其中近99%病例都是輕症或無症狀，大多可在家休養康復。需要收治於加護病房的患者維持在約140人，約佔目前加護病房量能的7成。

抗疫工作小組聯合領導人之一的財政部長黃循財表示，自10日起，同住家庭成員若均已完整接種，可最多5人一組到餐廳內用，但不包括小販中心。非同一家庭的餐廳內用人數限制，以及社交聚會人數限制都維持最多2人。

另外，宗教聚會及現場表演等大型活動，若出席者都已完整接種，活動總人數限制不變，但每小區的人數上限自10日起從50人放寬至100人。

黃循財指出，其他措施還包括試行完整接種者在事前接受抗原快速檢測（ART）後參與更多活動。政府將率先針對運動場所實施試行計畫，允許最多10人一起進行體育活動，參加者必須已完整接種且事前接受ART。

他說，星政府也將針對大型運動賽事及會展活動試行這項計畫；若計畫成功的話，未來將逐步擴展至其他領域。

除了推行「接種者有別」的防疫措施，新加坡也持續推動COVID-19疫苗接種及施打追加劑，以增強保護力。

有關5歲至11歲兒童接種COVID-19疫苗，星國衛生部長王乙康表示，專家團持續評估為5歲至11歲兒童接種輝瑞疫苗的安全及有效性，一但專家團做出決定，便可開始為小孩接種疫苗。

另外，新加坡目前使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）疫苗為民眾施打追加劑。星國醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）說，追加劑不論選擇同款或混打，都一樣有效。

新加坡人口約545萬人，據衛生部統計，截至6日，星國85%人口已完整接種2劑疫苗，86%至少接種一劑。18%接種了追加劑。（編輯：韋樞）1101108