自10月17日以來截至11月8日17時，本輪疫情已波及20個省（直轄市、自治區），本輪疫情的感染者（包括確診病例和無癥狀感染者）已累計達1067例。《健康時報》報導，「本輪疫情由老年旅行團引發，人員流動範圍廣，涉及老年患者居多，60歲以上患者佔比達40％，以往疫情當中，60歲以上感染人群佔比在18.5％的平均比例，這也是本次重症比例較以往歷次疫情偏高的最主要因素。」

★多點散發範圍廣，涉及20省44市

截至11月8日17時，自10月17日開始的本輪疫情已經波及內蒙古、甘肅、黑龍江等20個省、44個市。其中，黑龍江本輪疫情波及省內黑河、哈爾濱兩市，現有本土確診病例243例。黑河市愛輝區一位居民表示，目前所在小區仍處於封控狀態，由社區防疫人員採購生活用品。

★多地病毒來源為Delta毒株

據大陸各地疫情防控工作組通報，本輪疫情北京、寧夏、甘肅、黑龍江黑河、河北石家莊、江西上饒、內蒙古呼和浩特、重慶等多地病毒來源均為Delta毒株。

★老年病例多 重症比例較以往歷次疫情偏高

據甘肅和陝西公佈此輪疫情確診病例的年齡，均呈現老年確診病例較多的情況。截至11月8日17時，陝西省本輪疫情新增確診病例15例，平均年齡57.7歲，其中60歲以上病例10例，佔比超過2／3。

大陸國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅在10月30日國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，本輪疫情由老年旅行團引發，人員流動範圍廣，涉及老年患者居多，60歲以上患者佔比達40％，以往疫情當中，60歲以上感染人群佔比在18.5％的平均比例，這也是本次重症比例較以往歷次疫情偏高的最主要因素。