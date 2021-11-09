新版國防報告書，首度透露潛艦定期執行南沙偵巡戰術對抗操演任務。

美中兩國在南海較勁，空中、水面與水下爭鋒。國防部出版的110年國防報告書，在介紹國軍楷模時，特別介紹海軍二五六戰隊海龍軍艦艦長王國民上校，定期前往南沙偵巡，並執行戰術對抗操演，這是軍方首度公開透露我潛艦在南沙偵巡演訓，捍衛海疆。

報告書指出，海軍二五六戰隊海龍軍艦艦長王國民上校，帶領該艦執行「海空軍飛彈射擊訓練」、「獵鯨操演」、「南沙定期偵巡戰術對抗操演」、「戰備偵巡任務暨海強反潛對抗操演」等任務，成效卓著。

軍方消息來源指出，美陸軍機在我西南空域附近飛，因該區是海空兵力進南海、出巴士海峽的交會熱點，大陸潛艦在此活動進出，我海軍國造潛艦完成後，就是部署在此處，防止中共潛艦進我東部海域。

另報告書還介紹空軍第一聯隊第九作戰隊隊長潘逸祥上校，率領空軍弟兄依令緊急起飛執行共機監偵任務，並完成聯合防空作戰訓練操演，圓滿達成任務。

報告書指出，國軍楷模的選拔，為樹立國軍典範，獎勉績優，國防部就所屬執行年度戰備任務、建軍發展、兵力整建、裝備維保、防疫救災、重大軍事演習任務、推動軍事交流合作及從事研究發展著有特殊績效之官兵與單位，秉持寧缺勿瑕之原則，逐級考評選優。