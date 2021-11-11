屏東地檢署日前偵辦毒品走私案，查獲黃姓男子與6印尼籍船員利用獅子山共和國籍的富士山1號雜貨輪到越南外海接駁405公斤的K他命走私回台。（屏東地檢署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東地檢署日前偵辦毒品走私案，查獲黃姓男子與6印尼籍船員利用獅子山共和國籍的富士山1號雜貨輪到越南外海接駁405公斤的K他命走私回台。（屏東地檢署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東地檢署日前偵辦毒品走私案，查獲黃姓男子與6印尼籍船員利用獅子山共和國籍的富士山1號雜貨輪到越南外海接駁405公斤的K他命走私回台。（屏東地檢署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東地檢署日前偵辦毒品走私案，查獲黃姓男子與6印尼籍船員利用獅子山共和國籍的富士山1號雜貨輪到越南外海接駁405公斤的K他命走私回台，案經偵結後，檢方依涉犯運輸第3級毒品罪嫌起訴7人，黃嫌目前在押，全案11日移審，另該艘貨輪以140萬拍賣價賣出。

起訴書指出，今年5月19日，黃姓被告與6名印尼籍船員從高雄港駕駛富士山1號雜貨輪出海，隨後依陸籍男子（另案偵辦中）指示，於約定時間將雜貨輪行駛至越南外海某區域，準備接駁第三級毒品K他命返航回台。

7月11日上午，海巡署艦隊分署第15海巡隊在檢方的指揮下，於鵝鑾鼻西南方海域攔查該雜貨輪並實施登檢及執行搜索，隨後即在雜貨輪的機艙倉庫內查扣405公斤的K他命及相關證物，案經偵查後，檢方向屏東地方法院聲請羈押禁見黃嫌獲准。

全案已於日前依涉犯運輸第3級毒品罪嫌起訴7人，並於11日移審，而黃嫌仍在押中。

至於該貨輪流向，檢方表示，10月25日上午10時30分許，依變價拍賣程序將該案查扣的運毒工具富士山1號雜貨輪，以140萬元售出。檢方說，偵查中扣押物變價拍賣程序，有效維護被告、被害人及國庫的權益，以達到三贏目的。

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