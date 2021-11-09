IC設計高價「千金」爭奇鬥艷，今日信驊(5274)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)盤中漲幅達4.5%，世芯-KY(3661)、力旺(3529)以及股王矽力-KY(6415)漲幅一度逾2.5%，指標股聯發科(2454)觸及千元，使IC設計在台股中瞬現7千金。美系外資分別對祥碩、信驊出具最新研究報告，對其前景依舊看好，均維持加碼評等，目標價分別為2000元、2555元，值得注意的是，信驊今日股價最高衝上2880元，超越外資目標價。

美系外資表示，較低的稅率推動祥碩第三季度盈利超過預期，每股收益達到14.55元，普遍高於法人圈、市場預期，單季營收季增長21%、年減少15%，但毛利率相較第二季提高0.2個百分點，從 2021年第二季度的54.5%提高至54.7%，另外，祥碩第三季非營業收入為4.77億元，主要是轉投資文曄的投資收益，儘管目前祥碩收入恐受到客戶需求放緩影響，但相信其在2022年將受惠AMD的強勁動能帶動盈利能力增長，加上還有在大陸市場的業務實力，維持2000元目標價、加碼評等。

信驊第三季每股獲利為10.06元，則略低於預估，考量到雲端需求，單季營收9.39億元，季增加2%、年增加28%，單季毛利率也從第二季的65.3%提升到65.5%，OPM也從第二季的44.7%提高到47% 規模。目前看到伺服器需求仍相當穩定，儘管還沒有看到大規模來自美國市場的大量訂單，但整體訂單可見性仍要到2022年底，另外，也看到目前PMIC的供應正在改善中(電源管理IC)，維持信驊目標價2555元、評等加碼。