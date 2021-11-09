大馬男子納嘉恩德蘭（Nagaenthran Dharmalingam）因販毒將被新加坡執行死刑，不過星國目前已經暫緩行刑。

33歲馬來西亞男子納嘉恩德蘭（Nagaenthran Dharmalingam）因販毒，原訂明（10）日將被新加坡執行死刑，近期他以「智商不到70」為由上訴遭到駁回，不過星國法院同意暫緩行刑。

綜合新加坡《海峽時報》（The Straits Times）、「亞洲新聞台」（Channel News Asia）、英國廣播公司（BBC）報導，2009年才21歲的納嘉恩德蘭在左大腿上綁上一袋約42.72公克的海洛因從馬來西亞入境新加坡後被捕，因販毒罪名成立，他在2010年被新加坡高等法院判處死刑定讞，原訂10日執行絞刑。

不過納嘉恩德蘭的律師拉威（M Ravi）昨（8）日向新加坡高等法院提出申請，強調納嘉恩德蘭12年前犯案時智商只有69，相當於18歲以下未成年人，要求撤回死刑，高等法院隨後駁回這項申請，不過同意暫緩行刑。

拉威主張，國際習慣法（Customary international law）以不人道為由，禁止對智能障礙人士執行死刑，強調新加坡監獄署（Singapore Prison Service）也有不對智能不足人士執行死刑的內部政策。

不過法官施奇恩在駁回申請後表示，拉威有關納嘉恩德蘭智能不足的主張沒有可靠依據，他說納嘉恩德蘭的智商只有69並無爭議，但是法官認為他並沒有智能障礙（Intellectual disability），強調過去3年來，拉威只在2日會見納嘉恩德蘭一次，時間也只有26分鐘。

他還指出，新加坡目前沒有國際法優於國內法的法理依據，原告也沒有提出證據，支持應該重新評估心智年齡。

多年來納嘉恩德蘭持續上訴，其中一個主要爭點在於他犯案時心智狀態是否不足，在諮詢4名精神病及心理學專家後，新加坡高等法院於2017年認定納嘉恩德蘭在犯案時清楚自己的行為，因此維持死刑判決，當時專家還表示，納嘉恩德蘭並沒有智能障礙，法庭也指出，納嘉恩德蘭在偵訊時不斷更改關於學歷的說詞，強調自己的學歷不高。

2019年新加坡法院更指出，納嘉恩德蘭在犯案時清楚自己的行為，知道走私毒品犯法，因此才會將毒品綁在大腿上，還穿上寬鬆的褲子試圖掩蓋。

納嘉恩德蘭即將被行刑引發國際社會關注，至今有超過6萬人連署，以他的智商只有69為由，要求新加坡赦免。

新加坡上訴法院預計當地時間今（9）日下午2時30分舉行聽證會。

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