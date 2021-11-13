國際扶輪3461地區東勢扶輪社號召捐助成立的德水園「幸福烘焙坊」，13日於德水園園區舉行捐贈揭牌儀式。由東勢扶輪社社長劉瀚元、承辦德水園的童傳盛文教基金會執行長張心怡、德水園園長林寶生共同主持揭牌，見證烘焙坊的成立。在捐助計畫裡共襄盛舉的多位扶輪社社友亦到場祝賀。

熱心公益的東勢扶輪社發起，各友社響應參與的「扶輪有愛，德水烘焙愛分享」活動，協助德水園的點心班「升級」成烘焙坊。在事前多次拜訪德水園瞭解評估點心班需求後，捐贈了專業烤箱、麵粉攪拌器、包裝器、其他材料，更提供了烘焙專業講師的鐘點費，力求烘焙坊的專業能力維持在一定的水準。

國際扶輪3461地區東勢扶輪社號召捐助成立的德水園「幸福烘焙坊」，13日於德水園園區舉行捐贈揭牌儀式。（德水園提供）

「授之以漁」，烘焙坊培育小小糕餅師。（德水園提供）

阿隆（化名）入住德水園時才15歲，正就讀高職資源班。園方為了照顧有智能及情緒障礙的他，可說是煞費苦心；幸好阿隆對製作點心的濃厚興趣很快就被細心的教保員發現，便加入德水園點心班，踏上小小糕餅師的養成之路。

「授之以漁」，烘焙坊培育小小糕餅師。（德水園提供）

阿隆不但順利自高職畢業，他的專注力也提升不少，更不像以前那麼易怒了；每次拿到製作點心糕餅而得的作業獎勵金，出身貧困、父母雙亡的他都會開心好久！

德水園接受扶輪社愛心捐贈成立了「幸福烘焙坊」，包括阿隆在內的點心班同學都順理成章成為烘焙坊成員。面對嶄新的烘焙設備，大家都很雀躍，迫不及待要把製做糕餅的幸福感，烘烤成讓他人吃了也微笑的味道！

童傳盛文教基金會承辦德水園至今，16年來致力於提供全院近200名身障院民身心靈全人教養，不只給他們基本的生活照顧，更著重於院民的能力培養，力求「授人以魚，不如授之以漁」。園方針對每位院民各自的興趣、天賦、個性，安排了許多課程讓他們適性發展，「點心班」就是其一。

加入點心班後的阿隆，在製作最喜歡的點心糕餅時便自然地專注、安靜下來，不久後也開始能與其他14位同學打成一片，學習能力快速提升自不在話下，讓教保員都相當驚喜。