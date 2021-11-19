日本亞洲調查會昨天在東京舉行探討台灣參加CPTPP的研討會，與談人之一的日本國際經濟研究所主席研究員伊藤信悟表示，台灣加入CPTPP有助於提升台日同盟的效率。

日本每日新聞社旗下的亞洲調查會昨天在東京的日本記者俱樂部，舉辦一場以「美中對立與COVID-19疫情下的東亞經濟安全保障—供應鏈動向及台灣參加CPTPP問題」為題的研討會，與談人包括伊藤信悟、中華經濟研究院副院長王健全、亞洲經濟研究所上席主任調查員佐藤幸人等。

針對中國、台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），伊藤指出，台灣、中國的加入具戰略意義，包括區域內的經濟發展和供應鏈的效率可提升、高水準的國際規則可建立規律，夾在美中之間感到為難情況可獲得緩和，可善用CPTPP做為緩和區域內緊張的手段。

伊藤說，台日有很多共同的課題，包括少子高齡化、人口減少、能源的穩定供應、綠能的運用，以及運用5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等的數位轉型（DX）、台日合作進行全球供應鏈的重整及海外市場（東南亞市場等）的開拓、防災、防疫的加強等。台灣加入CPTPP的話，有助於提升台日同盟的效率和推動。

他指出，在美中對立及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，台灣的經濟表現良好，2020年主要國家和地區大半經濟陷入負成長，但台灣經濟成長達3.1%，成長率高於中國。台灣防疫有成，加上出口及民間投資持續擴大，經濟得以維持正成長。

伊藤還分析台灣和中國維持經濟正成長的異同。在出口方面，台日都持續擴大出口，但不同的是，中國靠出口疫苗、口罩等較多；而台灣靠出口IC產品的情況明顯，中國的電腦及零件、電話、局部區域網絡 （LAN）、區域網絡 （WAN） 等出口低迷時，台灣的出口擴大。

在投資方面，台灣和中國都穩健成長，但中國是以不動產帶動；而台灣是以製造業帶動投資。台灣發展IT產業，尤其是致力於半導體產業的情況明顯。

伊藤也說明台日在供應鏈重整方面作法不同。他指出，美中關係對立、疫情發生後來自中國的零件供應中斷的情況明顯，促使全球供應鏈重整。很多日本企業有感於「脫鉤」（decoupling）的必要性。

他說，日本的國際協力銀行（JBIC）調查顯示，約3成日本企業已做好「美中脫鉤」的因應，調整為建立「地產地消」型的供應鏈。不過，日本企業從中國出走的情況仍有限。相較於日企，台灣企業2018年以後分散供應鏈的情況漸明顯。

中華經濟研究院副院長王健全以視訊方式參與這場研討會。他表示，台灣若無法加入CPTPP，國際競爭力恐下降。他認為，台灣要加入CPTPP最大困難處在於中國的壓力等政治因素，尤其有很多CPTPP的會員國都是中國第一大和第二大貿易夥伴。

他說，另外則是經濟部門，尤是對農業的衝擊，台灣將針對美豬進行公投。不過他認為台灣很快會有國內共識，因為加入CPTPP是重要目標也是當務之急。

他強調，台灣有完整的產業鏈，如果加入CPTPP對所有會員的供應效益、半導體優勢及資金面都能扮演要角。他盼美國拜登政府在期中選舉前考慮重返CPTPP，這樣對台灣加入CPTPP會有較大的機會，他也期盼日本能大力協助台灣加入。

他說，台灣如果無法加入CPTPP，將造成高關稅產業外移、貿易條件惡化、產業將集中在不受關稅影響的半導體、資訊電子產業，這將造成產業全面升級受阻。中長期的隱憂則是吸引外資能力降低、產業外移加速、經貿談判人才斷層，以及在法規、稅制、環保、勞工權等方面缺乏與國際接軌。

他表示，台灣與美國貿易暨投資架構協定（TIFA）復談，期待能漸漸形成經濟合作協定（ECA），進而成為雙邊自由貿易協定（BTA）。不過，他同時指出，台灣必須付出代價，包括投資和雙方合作，開放美豬美牛進口等。

佐藤幸人則是分析台灣半導體產業的特徵與強項，並指出台灣的新挑戰，包括發展半導體的話，以中長期眼光來看，台灣面臨人才、土地、水、電力等的制約。

他說，日本政府對如何讓日本的半導體設備、材料維持優勢，高度關心，因此招攬台積電在筑波成立研發據點。日媒報導說，總經費約370億日圓（約新台幣90億元），日本政府將支援半數。

此外，日本政府鑑於半導體缺乏，仰賴台灣也有風險，因此招攬台積電到熊本設廠。日媒指出，總投資額約8000億日圓當中，日本政府最多將補助半數。他指出，台積電近年是一邊建晶圓廠一邊提升技術，如果是這種模式，要建設新晶圓廠的話，是否日本政府還要提供巨額補助？