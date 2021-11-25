台啤推出專屬設計的「金牌台灣啤酒麟洋配限量罐」，並且搭配發票登錄抽獎活動，將送給消費者們羽球相關客製贈品及多項好禮，邀請台灣人一起成為麟洋配的金牌夥伴。

2020東京奧運奪下羽球雙打金牌的「麟洋配」，在賽事中異軍突起話題性十足，當時即引起台啤高層的注意，在奪得金牌後雙方粉絲們更是不斷敲碗代言，王齊麟也曾在直播中表達金牌台灣啤酒會是理想的合作對象，但礙於麟洋公務人員身份受到限制。

歷經與各方的溝通協調，終於促成台啤與「麟洋配」簽約取得兩人肖像權進行合作，本次「金牌對金牌」的合作，不只是名稱上的契合，「麟洋配」在邁向奧運金牌過程中曾經不被看好，卻依然堅定相信自己，這種永不放棄的韌性就是金牌台灣啤酒「做自己 就是金牌」品牌精神最佳的詮釋。金牌台啤希望藉由「麟洋配」在奧運場上奮戰帶給國人的感動瞬間，激勵所有懷有夢想的台灣人勇於堅持理想，挖掘自己的無限可能。

「金牌麟洋配限量罐」的視覺設計，運用王齊麟、李洋招牌霸氣跳殺、撲救動作，人物周圍並加上金色網點元素，象徵2人在奧運場上奮力為國爭光所散發的金色榮耀，與金牌台啤LOGO相互輝映。此次台灣啤酒取得麟洋配肖像並非採用現成照片，而是特別聘用專業人像攝影師進行拍攝。肖像拍攝過程中也意外捕捉兩人在場下溫暖、俏皮的一面，更多有趣的畫面都將在台啤官方社群網站中陸續曝光。

配合麟洋配限量罐推出，台灣啤酒還特別辦理「金牌對決」發票登錄抽獎活動，只要在11月26日到明年1月28日期間購買「金牌台灣啤酒罐裝或瓶裝系列商品」單筆滿額150元並至活動平台「金牌台灣啤酒」LINE官方帳號登錄購買發票，符合資格者即可參加抽獎。活動採周周抽機制，超過4千多個贈品等你來拿，頭獎有機會獲得麟洋親筆簽名加持的「金牌戰拍」，以及客製運動背包、羽球拍組、運動帽等多項大禮。

※提醒您：喝酒不開車，未成年請勿飲酒。