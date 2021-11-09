工業電腦大廠研華(2395)攜手智慧交通業者遠創智慧共創新一代電子道路收費系統（ETC）管理平台，以協助維運人員快速解決問題，縮短障礙排除時間並降低維運成本，專案日前已成功於泰國落地，首波鎖定東南亞市場布局。

2014年啟用的國道ETC為全球最大規模的高速公路電子收費系統、亦為全球首個全面進入計程電子收費的國家。此開放性智慧交通整合方案除吸引馬來西亞、印度、哈薩克、越南等國前來取經，並開啟智慧交通整合應用海外輸出新商機，近期成功導入泰國高速公路。

研華技術長楊瑞祥表示，研華2013年起與遠通電收合作，將資通訊技術整合遠通的商業智慧邏輯，打造此套智慧交通整合方案。近年更與遠通旗下遠創智慧共創，結合研華在東南亞布局優勢開拓市場，今年針對泰國案場設計新一代電子收費管理平台。

楊瑞祥指出，該平台以奠基於研華工業物網網雲平台WISE-PaaS的M2I/MachineUnite設備雲智聯系統為基礎，將原有方案升級平台化，滿足遠創設備接入、設備管理、可視化的需求，並協助維運人員縮短障礙排除時間。

遠創智慧副總經理陳聲鏗表示，此次泰國專案與研華合作WISE-PaaS具戰略性意義，由於電子收費系統採用數以千計的物聯網（IoT）感測器，為確保系統不中斷且保持高效能，需全天候全年無休的智能監測各收費區位的設備狀態。

而研華WISE-PaaS提供的視覺化智能平台，結合遠創在電子收費領域的開發維運技術知識，能快速有效率的瀏覽所有區段收費狀態，亦能對各感測器在3D或VR場景中查看異常狀態、執行遠端排除障礙，協助維運人員快速解決問題，降低維運成本且縮短障礙排除時間。

研華近年積極推動工業物聯網生態系發展，此次與遠創智慧共創，為更深入落實方案推廣與應用，將運用WISE-PaaS在東南亞的專職團隊，針對馬來西亞、泰國、菲律賓及越南等遠創重點經營國家，與當地夥伴進行生態系布局，並已簽下12家WISE-PaaS的VIP客戶。

此外，研華近期攜手共創夥伴完成的越南VinGroup智慧巴士專案，亦將對新一代的ETC管理平台推廣帶來助力。研華與遠創智慧為長期戰略夥伴，未來雙方將整合軟硬實力持續合作，盼一舉拿下更多亞洲、歐美市場。