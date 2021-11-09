受到缺料影響，台達電10月營收月減3.5％、為263.78億元，累積前10月營收為2572.8億元，年增12％。台達電先前在法說會時表示，受到缺料影響，旺季延續至第四季，第四季接單狀況比第三季好，若料況能夠配合，第四季營收有機會比第三季增長。

原先台達電預期缺料將在8月開始明顯放緩，但是台達電的缺料問題卻從8月開始加劇，由於台達電缺料的品項多是應用在資料中心伺服器電源、大瓦特數筆電電源等產品，台灣廠商的取代性不高，也讓台達電缺料問題比起規模較小的同業來說，顯得比較難解。

不過台達電認為，第四季接單狀況確實不錯，將會比第三季好，只要料況能夠配合，預期第四季營收應可比第三季成長。

然而，在缺料與季初消費性電子產品拉貨動能偏弱影響下，台達電10月營收比9月的歷史新高273.45億元下滑3.5％、為263.78億元，也因為缺料，台達電主要事業部門相比於上個月或去年同期，多未有突出的表現，不過仍比去年同期小增0.9％。