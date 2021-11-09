中國中小企業協會9日發佈，受大陸國內疫情多點散發、擴散風險加大以及經濟受結構性、週期性因素影響，生產和內需恢復動能繼續減弱，供需兩端同步放緩，經濟下行壓力明顯加大。10月中國中小企業發展指數（SMEDI）回落至86.1，比上月下降0.3點，連續第六個月下降。

新浪財經報導，中國中小企業協會認為，經營成本方面，能源原材料等大宗商品價格繼續上漲，加上海運供應鏈緊張、運費上升，人民幣升值，勞動力成本剛性上升等多重因素，持續推升中小企業生產經營成本。

企業效益方面，中小企業議價能力和成本傳導能力有限，利潤空間不斷受到擠壓。10月效益指數為61.3，比上月下降0.3點，仍為8個分項指數中的最低值，處於歷史較低位。

此外，中小企業投資意願仍顯不足，行業景氣狀況繼續分化。工業指數連續4個月下降，房地產業指數連續7個月下降，建築業、交通運輸郵政倉儲業和住宿餐飲業指數由升轉降。

中國中小企業協會認為，當前需要進一步加大助企紓困力度，研究制定新的組合式減稅降費政策，繼續引導金融機構向實體經濟合理讓利。同時要幫助中小企業和困難行業持續恢復。