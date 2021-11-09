科文双融集團旗下「双融域AMBI SPACE ONE」的啟動營運，不僅開啟全台首創5G+4K的全沉浸數位展演平台首頁，也引領科文双融邁入下一個新的里程碑，預計其將於本（11）月增資1億元，包括文策院與宏碁公司都將成為其新股東。

科文双融董事長施振榮表示，科文双融是國內第一家以文化科技為核心業務的協力加速器＋整合顧問＋種子投資公司。「双融域AMBI SPACE ONE」的啟用對於以社會企業自許的科文双融來說，是一種理念的實踐，不僅可以驅動台灣藝文數位展演的產業化，更期能成為人才培育與新創試煉的實驗場域。

今年年中雖然面臨疫情的衝擊，但科文双融建置「双融域 AMBI SPACE ONE」 的腳步卻未曾停歇，期間克服了許多困難與挑戰，並整合了台灣知名的內容、設備、技術團隊做為策略合作夥伴，以「價值共創 利益平衡」的精神，打造台灣第一個常設性與前瞻性的文化科技展演平台，也為台灣文化內容與科技的跨域創新，以及藝文數位展演的產業化進一步具體化。

在政府與民間共同攜手力挺文創產業、推動文化與科技整合下，科文双融集團旗下的双融域啟動營運後，科文双融也將再掀新頁。預計在此回完成億元增資後，科文双融將加速數位IP的投資，同時規畫成立「双融技」公司，透過系統整合方式複製數位場域，並期望能推動「双融金」，引領更多跨界的資金投入文化科技產業，迎接元宇宙時代的來臨。