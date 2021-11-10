航運股萬海(2615)、中菲行(5609)公布第3季財報，在海運需求旺盛，單季獲利都創下歷史新高。萬海第3季稅後淨利達355.47億元，賺贏上半年總和，以增資後股本計算，每股盈餘14.57元；中菲行稅後淨利5.76億元，年增111.29％，每股盈餘4.23元。

萬海第3季營收707.27億元，毛利率63.93％，稅後淨利355.47億元，季增87.14％，年增1879％，每股盈餘14.57元；累計前3季營收1573.61億元，年增192％；毛利率56.59％，年增43.05個百分點；營業利益率53.29％，稅後淨利692.35億元，年增1848％，每股淨利28.37元。

萬海繼去年年底授權萬海與新加坡子公司在3.6億美元額度內購買11艘二手船，成為今年推升營收及獲利的新動能，這次再公告再授權總價不超過在2億美元(約台幣55.4億元)額度內購買二手船加入營運，並授權董事長得為資產配置和經營綜效考量決定採購主體。

中菲行第3季營收站上100億元，年增78.91％，營業毛利13.69億元，年增51.58％，毛利率13.67％，營業利益6.59億元，年增116.64％，稅後淨利5.76億元，年增111.29％，每股盈餘4.23元。累計前3季營收255.74億元，年增52.37％，毛利率13.76％，稅後淨利14.37億元，前3季賺了一個資本額，年增70.78％，每股盈餘10.56元。

由於第4季為空運旺季，中菲行空運比重仍達55％，而海運目前還是呈現缺櫃、缺艙、缺工、缺車等四缺情況，海空運價可望維持高檔，10月單月營收站上40億元再創新高觀察，中菲行第4季營運有望再締新猷。