A股10日半日跌逾1％。上證指數開盤下跌後跌幅擴大，最多跌58點，跌幅為1.67％，低見3448點，半日收市報3464點，跌42點，跌幅為1.2％，成交額為人民幣（下同）2727.85億元。

深成指開低走低，最多挫269點，跌幅為1.85％，低見14302點，半日收市報14393點，跌178點，跌幅為1.23％，成交額為4055.4億元。

滬深300指數半日收報4778點，跌67點，跌幅為1.4％，創業板指數收報3363點，跌46點，跌幅為1.35％。

各類股普遍受壓，煤炭股挫逾3％，有色金屬、電力股跌逾2％，鋼鐵、化工股跌逾1％，水泥、金融、房地產、石油股偏軟。

大陸通膨回升至13個月高位，統計局公布，10月份消費者物價指數（CPI）年增1.5％，較9月升0.8個百分點，高於市場預期年增1.4％。大陸10月生產者物價指數（PPI）年增13.5％逾26年高，升幅較9月擴大2.8個百分點，並高於市場預期增幅12.3％。

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