大陸每年舉辦的進博會總是科技感十足，今年也不例外。根據《中國基金報》報導，在今年第四屆進博會上看到包含會寫毛筆字、會搭建房屋的機器人，甚至能泡茶、打桌球的機器人與真人PK，還有「遇見敦煌」沉浸式數位光影方案全景圖，以及一支可抵1000支的「口紅列印機」等驚奇「黑科技」。

舉例來說，工業機器人四大家族之一的瑞士企業ABB，今年參加大陸進博會就帶來會寫毛筆字的機器人。在現場直接展示用機械手臂寫了一個「福」字。據了解該款機器人「YuMi」，是全球首款真正實現人機協作的雙臂機器人，通過引導式程式，捕捉、模仿書法家的動作，再透過RobotStudio軟體進行動作微調，達到能寫毛筆字的精細程度。前一代書法機器人也曾在牛年央視春晚登台表演。

而歐萊雅則在今年進博會上推出聖羅蘭美妝「口紅列印機」，在亞洲進行首秀。工作人員介紹，這個口紅列印機可以通過拍照進行實景取色，上傳到手機APP，實現定制的口紅顏色，也可根據今日穿搭推薦適合口紅顏色，透過三根唇釉管線的三原色，一支可以列印超過1000種顏色的口紅。