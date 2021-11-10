美國聯邦法官今天下令，在1月6日攻擊國會大廈事件中，可能顯示前總統川普涉案的白宮紀錄，應向眾議院暴動調查委員會提報，即便是川普試圖保密的文件。

1月6日，數以百計的川普支持者試圖阻撓聯邦眾議院確認拜登當選總統的投票結果，部分民眾闖入國會大廈，而致議程延後，國會暫時關閉。眾院暴動調查委員會事後調查此一事件 ，要求調閱相關文件。

美國前總統川普則於上月18日，對調查委員會提出訴訟，指控委員會非法索取他的白宮紀錄。川普甚至要求提出總統專屬的行政特權，拒絕將檔案移交給調查委會。

根據10月公布的法院文件，川普盼阻止相關白宮紀錄向國會公布，包括高層幕僚的紀錄，及對新聞秘書的備忘錄。

數家美國媒體所取得的39頁意見書中，華盛頓聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）表示，對川普要求予以駁回，並說公布相關文件，符合公共利益 。

法院認為公共利益在於允許，並非責成，立法與行政部門合力研究，是何情況導致1月6日暴力事件發生，並考量往後立法規範，以防止此類事件再度發生。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普律師已表示，對法院這項裁決將提起上訴。