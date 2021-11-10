台灣馬自達汽車與經銷商加達汽車合作，於北高雄區域成立全新世代的旗艦據點，將於11月18日開幕，充分展現台灣馬自達與加達汽車持續深耕高雄地區市場的決心，並致力於提供顧客完整銷售與售後的相關服務。

台灣馬自達介紹，高雄民族旗艦店是最新完成升級的品牌新世代旗艦據點，座落於北高雄不僅交通便利，亦為匯集各汽車品牌展示間的核心區域，採用馬自達汽車最新世代的設計概念，優雅呈現精雕細琢下的日式美學。外觀建置大型漸層式玻璃品牌牆，呈現氣勢非凡的高級質感；內部空間以嚴選天然石材及進口木質營造出時尚精緻與溫潤高雅的氛圍，並採用挑高設計使陽光愜意的灑落，讓自然光影襯托出每部馬自達車細膩簡約的車身線條；一樓入口處旁，圓形光影下的重點車款展示區域，搭配日式花道的展示車陳列，讓顧客步入展示間的瞬間，即可感受整體日式氛圍。除了一般展示空間之外，二樓的貴賓專屬區域以柔和溫暖的木質天花板搭配精心配置的燈光，顧客可在此欣賞陳列於一樓的新車並放鬆地進行洽談，亦可自在享受寬敞開闊及寧靜舒適的休息空間；同時，規劃品牌歷史專區展示多款馬自達經典模型車，搭配精心挑選的各項家具與藝術品，每處細節皆能完美傳遞品牌的職人工藝精神並彰顯車主的雅緻品味。