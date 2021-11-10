韓國10月就業人數 連八個月成長 20:122021/11/10 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國統計局10日公布，10月就業人數年增2.4％至2770萬人，較去年同期大增65.2萬人，此為連續第八個月就業人數呈現正成長，且連續二個月增幅超過60萬人。主因包括出口強勁、數位經濟轉型拉抬與去年比較基期較低等。 9月受僱員工薪資連3升 這2個產業卻很慘 國泰金連兩月奪單月獲利王 前10月賺近1300億 #就業人數 #韓國 #八個 #統計局 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電10月營收同期高 Q4再戰新猷 14:152021/11/10 財經 《國際經濟》韓10月失業率降至2.8％ 職缺連8月攀揚 09:432021/11/10 財經 10月機械設備出口 連14紅 04:102021/11/10 財經要聞 前十個月合併營收年成長13％ 中光電亮燈漲停 11:192021/11/10 財經 只有1700檢疫床 引進人數杯水車薪 04:102021/11/10 生活新聞 《國際金融》韓國政府嚴控 10月家庭借款趨緩 17:052021/11/10 財經 中華電信10月EPS為0.38元 截至10月的EPS已達全年度財測目標的92.3% 15:302021/11/10 財經 10月營收－中鋼集團各有千秋 Q4不淡 04:102021/11/10 證券．權證 陸國家統計局：鮮菜價格影響10月CPI上漲 占總漲幅近五成 10:212021/11/10 兩岸 中離生易走偏路 中市教育局：協助輔導就學或就業 14:042021/11/10 生活 榮剛10月營收8.08億元 年增率67.79％ Q4營運持續看好 16:392021/11/10 財經 財經熱門新聞 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 連股神也中箭！超狂夫妻檔謀劃世紀騙局海撈277億 下場悽慘 - 財經 元宇宙快被大戶榨乾 下波主流浮現：這6檔等人抬轎 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 長榮、陽明急殺尾 散戶會掛掉？專家曝3大保命絕招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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