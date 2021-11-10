韓國統計局10日公布，10月就業人數年增2.4％至2770萬人，較去年同期大增65.2萬人，此為連續第八個月就業人數呈現正成長，且連續二個月增幅超過60萬人。主因包括出口強勁、數位經濟轉型拉抬與去年比較基期較低等。