自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914），受惠歐、美經銷商趁著Q4淡季回補自行車庫存，挹注10月營收同步成長；雙雄前10月營收分別成長一成以上，均創下同期新高！

其中，巨大集團10月合併營收為65.3億元，年增14.48％；前10月集團合併營收達684.33億元，年增17.5％，無論單月或前10月營收均創同期新高。

巨大集團表示，以原幣計算，自有品牌在三大主要市場表現，包括捷安特美國分公司，因為一般自行車及電動輔助自行車（E-bike）雙雙成長，10月營收大幅成長逾五成；捷安特歐洲分公司雖因E-bike銷售持續成長，但一般自行車受到供貨不及影響，整體歐洲市場銷售持平；捷安特中國內銷市場同樣銷售持平。

美利達集團下半年雖然受到缺料、缺櫃、船運不順等因素影響，但10月合併營收22.76億元，微增2.61％；前10月合併營收250.35億元，年增11.86％，創同期新高。

美利達表示，大陸市場自有品牌（傳統自行車）通路，前10月總銷量、銷售額及平均單價，分別年增13％、17％及4％；前10月總銷售量已超越2020年全年度的銷售規模。

不僅如此，美利達台灣廠前10月電動自行車出口台數、銷售額，分別佔台灣整體出口台數、出口金額的35％及54％。美利達的電動自行車在台灣出口市場，佔有舉足輕重的地位。