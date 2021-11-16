中國國家主席習近平16日上午與美國總統拜登舉行視訊會晤，歷時逾3小時，雙方強調有責任確保兩國不會走向衝突，消息提振人民幣兌美元在岸價（CNY）一度升破6.37，創5個半月高，高見6.3670，收漲33個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價16日收報6.3770，較15日下午4時30分收報6.3803，升33個基點，漲幅為0.05％，較晚上11時30分最後成交價6.3839，走強69個基點。

離岸價（CNH）亦曾升破6.37，高見6.3616，截至下午4時45分，離岸價報6.3756，在岸價報6.3772。人民幣兌美元中間價16日報6.3924，較15日中間價報6.3896，跌28個基點，跌幅為0.04％。

交易員指出，受中美元首視訊會晤樂觀情緒提振，市場做好人民幣意願明顯升溫，離岸及在岸人民幣先後突破6.37關口。

另外，上海證券報引述專家指出，步入年底，受季節性因素影響，市場結匯需求仍將處於高位，為人民幣匯率提供支撐，後續來看，人民幣或脫離美匯指數走出獨立行情。