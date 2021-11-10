英國最高法院今天駁回對谷歌公司（Google）索賠30億英鎊（新台幣1123億元）的集體訴訟。谷歌在此案遭控非法追蹤數百萬iPhone用戶的網路活動。

英國最高法院表示，5名法官「一致駁回」代表英格蘭和威爾斯440萬人的消費者組織提出的這項訴訟。

英國消費者組織「谷歌你欠我們的」（Google You Owe Us）指控谷歌暗中追蹤iPhone用戶的網路活動，要求賠償30億英鎊。

在取得勝利後，谷歌堅稱仍會致力於線上安全。

谷歌在聲明中表示：「人們想知道他們在線上是安全的，這就是我們多年來專注於建造尊重並保護人們隱私的產品和基礎設施的原因。」

這起訴訟在2018年10月就被英國法院駁回，但後來被上訴法院推翻，因此又由最高法院聽審。

法官萊格特（George Leggatt）表示，英國消費者組織打算尋求賠償，卻沒有提供蒙受經濟損失或精神困擾的證據，此案因此「不成立」。