迎接耶誕節，瑞士知名咖啡品牌Nespresso宣布攜手有「哥倫比亞時尚大使」美譽的知名時裝設計師喬漢娜．奧提斯（Johanna Ortiz），以感謝森林的豐厚饋禮為主題，為全新三款節慶限量森林之心咖啡：森林之心黑咖啡（建議售價220元，單條10顆裝）、森林之心野莓風味咖啡(建議售價220元，單條10顆裝)、森林之心杏仁風味咖啡（建議售價220元，單條10顆裝）量身打造包裝設計，更悉心推出絕美森林之心節慶限量款3條裝（建議售價660元）、節慶精選味蕾饗宴組合10條裝（建議售價1950元），集結節慶限量風味與多款經典風味，豐盛耶誕咖啡時光。

同時，Nespresso今年也帶來眾所期盼的森林之心耶誕倒數月曆，讓甜蜜、驚喜、期待的好心情，在咖啡香中一路延續到聖誕夜。

Nespresso森林之心黑咖啡有豐富木質與辛香調，入口後則是清新的細緻酸香，外包裝則以象徵蓊鬱的墨綠色呈現出童話故事中的森林意象，彷若穿過森林的光芒灑落在葉片上，閃耀刺眼卻圓潤溫暖。森林之心野莓風味咖啡以輕度烘焙保留咖啡的清爽，融合穀物甜香，嵌入飽滿多汁的野莓風味，滑順的口感化於唇齒之間，外包裝的勃艮地酒紅色宛若森林中盛開的花，同時也代表著歡慶的氛圍，絕對是耶誕派對中最合適的飲品選擇。

森林之心杏仁風味咖啡則選用有森林生命之母樹幹的咖啡色系為主色，於風味上將經過輕焙的咖啡粉與杏仁風味交織成一份專屬耶誕的美好，圓潤柔順的口感，入喉後即能感受到蘊藏在咖啡中的清新果香，及一抹香草杏仁香調，精巧層次的風味，每一口都代表著感謝森林餽贈的心意。

Nespresso去年首次推出耶誕倒數月曆佳評如潮，今年再度推出全新「森林之心耶誕倒數月曆」，售價1280元，凡購買即贈200元咖啡抵用金。森林之心耶誕倒數月曆以永續代表色-綠色作為襯底，象徵著寧靜、平衡及森林的生生不息，運用繚繞的藤蔓及珍稀鳥禽遍佈盒身，感謝森林馥郁的滋養。12/1-23開始倒數迎接耶誕佳節來臨，每一個小巧的方格中都藏匿著Nespresso精心巧思，23種不同口味的咖啡膠囊，第24天倒數最後一日更有一份驚喜大禮 - 耶誕限定咖啡杯，為咖啡愛好者帶來最頂級的咖啡饗宴，以雀躍的心共同迎接佳節！此外，Nespresso也不忘貼心加碼優惠好禮，即日起至精品店，凡購買10條（含）以上膠囊即可獲得Nespresso頂級黑巧克力乙盒，於全通路購買任15條（含）以上，即可獲得Nespresso頂級黑巧克力乙盒及森林之心永續再生筆記本。官網獨家好禮贈，凡於11/15前於官網任購一台咖啡機，即可獲得喬漢娜．奧提斯（Johanna Ortiz）聯名款森林之心雙面環保托特包，實用與美觀兼具，送完為止。

攜手哥倫比亞時尚大使，由「心」發出對大自然的感激Nespresso首度攜手哥倫比亞知名時裝設計師喬漢娜．奧提斯（Johanna Ortiz）共同打造今年的節慶限量款，以經典花卉圖騰為代表，於擁有豐富自然生態的故鄉卡利（cali）汲取靈感，展現熱情活潑的大地之息與簡約俐落的風雅，將此次節慶限量款森林主題展現淋漓。喬漢娜．奧提斯（Johanna Ortiz）熱愛自然元素的創作特色與Nespresso尊敬自然、力求環境友善的品牌核心理念不謀而合，傾心運用自身能力回饋孕育她成長的土地，亦成立專門資助社會弱勢 團體的服裝品牌，以幫助居住於險惡街區的兒童，同時也成立家庭工作坊，提供上百個工作機會給當地婦女，渴望透過時尚吸引人們對社會的關注，為她的家鄉帶來平等與更好的生活。希冀藉由此次聯乘合作，傳遞品牌的正向影響力，喚起消費者從心底對於生命與自然的初衷，從心表達對大自然餽贈的感謝與珍惜。