秋收時節，台中外埔忘憂谷金黃稻浪迎風搖曳，令人忘卻煩憂。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

時序進入深秋，台中市外埔、后里、新社、和平等地逐漸轉換蕭蕭秋色，不論是金黃稻浪、油菜花、波斯或地景藝術公園，季節限定美景陸續登場。觀光旅遊局彙整各地賞花資訊，推薦3天2夜玩法，邀請全國旅人漫遊台中，度過悠閒美好的秋日時光。

中社觀光花市全年皆有各式花卉盛開。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

觀旅局推薦第一天可從海線出發，首站抵達外埔區忘憂谷，在秋收時節，金黃稻浪、油菜花、波斯菊、小雛菊等壯闊美景交織，宛如一幅美麗的水彩畫，令人忘卻煩憂。接著沿市道132線甲后路來到素有「花卉之鄉」美名的后里區，前往中社觀光花市及后里環保公園賞花。

后里環保公園秋冬時節遍植大波斯菊、向日葵、百日菊。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

觀旅局表示，中社觀光花市全年皆有各式花卉盛開，園區內歐式庭院、童話小屋、幸福涼亭、白色鋼琴等造景，在秋冬季節的香水百合、一串紅、玫瑰、向日葵等花卉妝點下更顯典雅閒適，也是網美IG美照打卡的熱門景點。

薰衣草森林透過旋轉木馬結合花海景觀，彷彿置身夢境般的森林遊樂園。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

接下來走訪后里環保公園，市府用心規劃的地景藝術公園為花海景觀示範區，秋冬時節遍植大波斯菊、向日葵、百日菊，佇立在園內綠丘就能鳥瞰花海全景。逛累了，建議絕對要品嘗后里在地著名小吃豬血湯、炒麵、肉圓等。

吃飽喝足後，沿台三線接市道129線來到新社區，沐心泉休閒農場有玉桂樹、風蔴木、角莖野牡丹，還可俯瞰夕陽西下、雲彩圍繞的台中盆地；鄰近的薰衣草森林透過旋轉木馬結合花海景觀，彷彿置身夢境般的森林遊樂園，不論是新社民宿或谷關溫泉區都是住宿休憩首選。

觀旅局建議第二天從谷關搭乘預約公車前往梨山，遊賞福壽山農場的松林步道、高山金芒、原生二葉松、楓紅等。或由梨山搭乘預約公車前往武陵農場，秋冬落羽松、銀杏、萬壽菊、油菜花壯麗紛呈。第三天早晨在滿滿芬多精的山林中醒來，感受身心靈通透暢快。

觀旅局提醒，秋冬季節計畫夜宿梨山或武陵農場都務必事前預約，避免撲空敗興而歸。另外，疫情雖見趨緩仍不容鬆懈，民眾外出旅遊時建議仍應隨身攜帶口罩，不群聚，維持社交距離，若無法維持社交距離則須立即佩戴口罩，保護自己也守護他人健康。