新北市政府今年首次與丹麥知名玩具品牌「樂高公司」合作，打造樂高世界。（陳慰慈攝）

新北歡樂耶誕城12月3日開城，新北市政府今年首次與丹麥知名玩具品牌「樂高公司」合作，除了打造獨家3D樂高雷射光雕投影秀，還將展出全台最大的14米高LEGO耶誕老人，12月11日、12日「巨星耶誕演唱會」壓軸卡司請到彭佳慧、玖壹壹、A-Lin、八三夭，熱門的拍照燈飾天橋，今年也一口氣打造7座，讓民眾拍個過癮，活動至明年1月2日。

新北市市長侯友宜表示，每年耶誕城最大亮點就是市府大樓的3D雷射光雕投影秀，今年首次與樂高公司合作，打造出全台唯一的樂高主題光雕秀，除此之外，3大燈區也都和樂高結合，就是要給各位好朋友一次擁有好玩、好逛、好買的豐富體驗」。

侯友宜說，今年的光雕秀也突破限制，首度在市府大樓外牆貼膜來增加740平方公尺的投影面積，相當於增加9個羽球場面積，創下市府大樓投影的新紀錄！12月3日開城後至明年1月2日，每日晚上5時30分到10時每半點、整點都將播出精彩的樂高光雕秀。

新北市觀旅局表示，市民廣場著名的地標耶誕樹，今年也將展出期間限定的14米高LEGO耶誕老人，加上周邊以香檳金為主色系的燈飾裝扮，位於板橋車站站前廣場的燈區，今年也加入了樂高主題元素，包含「樂高小精靈俱樂部」、「樂高耶誕薑餅小屋」等大型拍照裝置，讓站前廣場搖身一變成為樂高世界。

至於萬坪公園燈區則會展出期間限定的6大樂高耶誕主題裝置，包含「奇幻薑餅屋入口」、「耶誕麋鹿放假去」、「精靈烘焙坊」、「驚喜特技車」、「耶誕機器人」及「點燃耶誕願望」等，引領民眾進入樂高耶誕小村的奇幻世界。

觀旅局說，每年最受民眾歡迎的打卡熱點—燈飾天橋，今年將一口氣打造7座，讓民眾拍個過癮！尤其以哥德式藝術尖拱為設計概念，並使用超過16萬朵LED花球的新站路天橋「經典光廊」絕對不可錯過！此外還有新府路天橋「春櫻光廊」、百揚大樓天橋「星塵光廊」、板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的兩座「雲河光廊」、小遠百天橋的「璀璨光廊」，以及位於縣民大道上的麗寶天橋「橘色世界」等，每一座都是攻佔IG神級美照的亮點。