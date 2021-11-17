桃園市政府觀光旅遊局辦理「桃園金牌好遊，免費遊程送你玩」遊程徵選活動，最後一棒主題遊程「親子同遊」網路票選16日開跑，民眾只要登入「桃園金牌好遊」官網即可參與投票，12月1日（星期三）將公布5條優勝遊程，並抽出免費體驗遊程的幸運得主，可與家中寶貝一同體驗桃園好山好水。

票選桃園金牌好遊，免費遊程送你玩。(觀旅局提供)

「桃園金牌好遊」三檔主題遊程「青春品味」、「樂活慢遊」及「親子同遊」於10月15日（星期五）開放民眾網路票選已有1個月時間，獲得民眾熱烈支持，首波主題遊程「青春品味」已於11月1日（星期一）抽出超過60位幸運民眾體驗難得的「東眼山森林瑜珈」、「大溪老街實境解密」遊程，第二波主題遊程「樂活慢遊」也於11月15日（星期一）結束投票，並已於16日於「桃園金牌好遊」FB（網址：https：／／reurl.cc／EZmWp1）直播抽出免費體驗遊程的得主。

票選桃園金牌好遊，免費遊程送你玩。(觀旅局提供)

桃園金牌好遊最後一檔「親子同遊」網路票選現正進行中，投票時間為11月16日（星期二）至11月30日（星期二），民眾只要登入「桃園金牌好遊」官網（https：／／reurl.cc／7yzvG1）即可參與投票，每人每天都有1次投票機會，想要體驗最豐富有趣的桃園親子同樂行程，請務必把握時間上網投票，最棒的是，還有機會中獎免費樂遊桃園，12月1日將公布5條優勝遊程，每條遊程補助10萬元經費，以及抽出免費體驗的幸運得主。

票選桃園金牌好遊，免費遊程送你玩。(觀旅局提供)

「親子同遊」遊程票選活動參選的37條遊程，有走訪特色農場，如：好時節農莊、林園居農場、富田花園農場等進行農事體驗；也有前往觀光工廠，如：雄獅文具想像力製造所、巧克力共和國等親子動手做；或是安排永安漁港牽罟的海灘活動。

不僅有針對親子設計的互動式體驗，還有與貓、狗等毛小孩結伴出遊的特色遊程，桃園絕對是全家玩樂總動員的絕佳去處。想要cosplay超夯卡通人物、來趟穿越時空的文化之旅、讓家中寶貝扮演小小農夫或小小漁夫，或是到農場當牛仔體驗露營樂趣等，桃園最熱門景點與活動應有盡有。