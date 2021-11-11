華特迪士尼公司（Walt Disney Co）表示，旗下迎戰網飛（Netflix）的串流媒體服務Disney+訂閱數創下推出以來最疲弱的增長，且遠遠落後華爾街預期，受此打擊，迪士尼周三盤後股價下挫5%。

迪士尼第四財季（截至10月2日）合併營收年增45%，為185.3億美元，落後市場預估的187.9億美元。

淨利為1.59億美元，約合每股盈餘9美分，而前一年同期為虧損7.1億美元，相當於每股虧損39美分。

經調整後每股盈餘為37美分，不及分析師預估的51美分。

儘管上季是自新冠疫情爆發以來所有主題樂園首次同步重啟，但迪士尼該部門的獲利仍然遠低於分析師預期。現在迪士尼樂園雖然開放遊客進場，但尚未撤銷容留限制。

主題公園和串流媒體兩大事業部門的疲弱表現，凸顯出迪士尼公司在這場大流行病中所面臨的挑戰，即客戶將如何及何時重返公共娛樂場所，以及這是否會影響在家收看的串流媒體事業。

上季Disney+新增210萬個用戶，不到網飛同一期間新增訂戶的一半，且遠不及分析師預估的新增1020萬個訂閱戶。

不過，執行長Bob Chapek在法說會上仍然維持公司先前提出的預測不變，即2024財年底，Disney+訂戶將達到2.3億～2.6億個。

Investing.com分析師Haris Anwar表示，有些投資人不相信迪士尼能達到這個目標。在增加串流媒體服務的訂戶方面，迪士尼似乎遇到阻礙。投資人認為該公司可能無法實現在2024年訂閱用戶達到2.6億的目標，這讓人懷疑迪士尼的串流服務能否真正威脅到產業龍頭網飛。

截至10月初，Disney+付費訂戶總計達到1.181億個，不及市場預估的1.254億個。包括Hulu和ESPN+在內，迪士尼的串流媒體總訂閱戶達到1.79億個。

受到與新節目和電影以及行銷等相關成本影響，迪士尼的串流媒體部門仍持續虧損，第四財季營運虧損達6.3億美元。

主題公園部門的營業利益為6.4億美元，雖然與前一年同期相比轉虧為盈，但不及華爾街預期的獲利9.42億美元。

迪士尼財務長Christine McCarthy表示，迪士尼在美國的主題公園遊客數和入園支出均見增長，但公司預期在2022年底之前，美國主題公園的國際遊客人數不會「明顯復甦」。