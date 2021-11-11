中市張男等3名惡煞日前開瑪莎拉蒂名車，囂張圍毆車禍擦撞的男大生，打到顱內出血送醫命危，警方拘提3人送辦，台中地檢署檢察官複訊後今天向法院聲押禁見獲准，張男等人在下午5時由法警押解搭坐台中地檢署囚車，送往台中看守所收容。

警方10日傍晚陸續將張男3嫌拘提到案，依殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官漏夜偵訊到11日凌晨向法院聲請羈押禁見。

瑪莎拉蒂3煞開名車囂張打男大生打到送醫命危，今晚搭台中地檢署囚車被送進台中看守所。（陳淑芬攝）

台中地院下午開羈押庭審理，認定張男涉嫌強制、傷害及殺人未遂等罪嫌，殺人未遂罪部分，為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪；陳男、李男則涉強制、傷害等罪嫌。而3人罪嫌重大、供述不一，有勾串共犯或證人之虞，且最近均有暴力糾紛前案，有反覆實施之虞等理由，裁定羈押禁見。

瑪莎拉蒂3名惡煞都是富二代，該車登記在彰化食品業小開張男母親名下，而李男、陳男家中分別經營工廠、濾水器行。張男等3人日前開瑪莎拉蒂名車，囂張圍毆男大生惹出大禍，昨天遭警方拘提到案，今天當晚5時在法警的押解下搭乘囚車，被送往台中看所守收容。