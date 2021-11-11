教育部長潘文忠今天提醒招聯會，要改變升學考試級分計算方式必須非常慎重。（林志成攝）

招聯會今天召開常務委員會議決定，明年學測分數級距計算方式維持不變，仍然是每科滿分15級分，以各科前1％學生平均分數計算級距；至於分科測驗朝向各科前0.1％學生平均分數來計算級距，但會廣徵各界意見，預計明年3月定案。

現行級分計算方式是前1％考生的平均分數為計算基礎，但招聯會在常委會10月1日卻做成決議，111學年分科測驗級距計算方式以前0.1％考生來計算，才能區分出頂尖考生的程度。不過教育部認為這項改變未取得社會共識，因此打了回票。

招聯會不放棄分科測驗以前0.1％考生的平均分數來計算，執行秘書王文俊表示，今天常委會決定，學測分數級距計算方式不會改變，仍然是15級分，以各科前1％學生平均分數計算級距；分科測驗每科滿分是60級分，級距擬以前0.1％考生的平均分數來計算，但未來幾個月會再召開聽會跟各界溝通，明年3月分科測驗簡章公布前決定，最後以111學年分科測驗簡章為準明年3月才會定案。

王文俊說，明年分科測驗級距計算方式，雖然招聯會目前仍以「0.1％版本」來規畫，但屆時若各界意見不同而難達到共識，招聯會也不會堅持己見。