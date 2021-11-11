遠東SOGO百貨台北店週年慶今全面開跑，眾多獨家商品吸引民眾熱血排隊，開店前千人排隊，搶購iPhone13、化妝品特惠組等，而精品熱度不減、業績成長3成；SOGO傍晚宣布，周年慶首日開紅盤，業績11億元達標，復興店更以5億元業績創單店業績新高；SOGO百貨董事長黃晴雯化身魔法女王親自迎賓，對全台7店周年慶檔期業績110億元、成長1.8％的目標有信心。

SOGO周年慶首日適逢電商最大盛事的雙11，黃晴雯表示，SOGO才是雙11的始祖，在11月11日生日做周年慶已長達34年，首日業績目標也是11億元，雖然今年疫情干擾，零售業在上半年非常辛苦，但這次周年慶以「魔法」為主題，包括數位創新、商品折扣，還把忠孝館等1、2樓空間改裝，宛如魔法術般讓人煥然一新。

黃晴雯表示，國內防疫做得好，消費者都留在國內消費，看好第4季國人消費力，加上五倍券大力推動，預計今年使用五倍券的金額，較去年三倍券成長1倍之多。

黃晴雯透露，去年五倍券消費人次40萬人，今年五倍券消費加碼10％，且回饋門檻是同業最低(2500元)，預計今年消費人次上看50萬人，對全台周年慶業績110億元目標有信心能達成。