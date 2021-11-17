砷化鎵IDM廠全訊科技（5222）主攻國防軍用，目前在手訂單達24億元，並欲以軍規切入商用5G領域，打造營運第二隻腳。董事長暨總經理張全生指出，針對商用5G毫米波（mmwave）最主要代表頻段的28GHz、39GHz，已備妥解決方案，已對國內外一線客戶送樣測試。

針對低軌道衛星，張全生指出，6G專攻山區、海上、飛機上等區域，與在都會區的5G互補，讓通訊無死角。但他坦言，星鏈計畫預計發射的三萬多個人造衛星，目前尚未有公司發揮的舞台，但地面上的小型基地台，密集度將遠遠超過這個數字，是全訊搶攻的目標。但透露有與低軌道衛星相關的客戶接洽中，或有機會切入人造衛星供應鏈。

全訊2021年前10月營收達7.63億元，創歷年同期新高，年增36.22％，主要受惠國防軍工相關功率放大器（PA）晶片、模組及次系統的出貨量持續提升。目前國內專案如天弓反飛彈系統、天劍飛彈，均以防禦型武器為主，全訊專攻飛彈發射及接收微波訊號鎖定目標系統。在海外軍用市場上，目前以色列為最大客戶，未來印度有可能取代之。

目前國內國防預算主要用於飛彈系統，由於舊式雷達採用行波管放大器，反應時間、距離及可靠性等，均不及固態微波積體電路，如防禦雷達系統未來有機會更新，將成為全訊一大成長動力來源。政府編列2400億元的國防特別預算，張全生透露，其中有一半與全訊有關。

全訊砷化鎵與氮化鎵製程產品占營收比重各半。在氮化鎵，全訊專注在GaN-on-SiC（碳化矽基氮化鎵）用於高功率元件，應用以雷達系統為主。張全生認為，固態高功率放大器（SSPA，Solid State Power Amplifier）取代行波管的機會高，而在材料的選擇上，全面改用氮化鎵的可能性也大。