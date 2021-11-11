台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密股份有限公司（5011）10日召開董事會，通過第三季合併營收為新台幣9.13億元，較去年同期成長41％，稅後淨利4608萬元，較去年同期成長210％，累計前三季合併營收為新台幣26億元，較去年同期成長139％，稅後淨利8862萬元，稅後每股盈餘1.29元，與去年同期虧損4498萬元相比，獲利大幅成長。

久陽表示，今年第三季營運受惠於國際鋼鐵市場持續熱絡，原物料價格上漲影響，銷售價格逐步調高，前三季平均銷售單價較去年同期成長12％，且生產端質量、產量皆大幅提升，加上儲備的低價庫存，調價比例彈性大，目前訂單與產量皆滿載，近期亦再添購機器設備，明年產量可望續升，獲利持續看旺。

轉投資方面，董事長孫正強指出，子公司台鋼運輸，海空運承攬及報關進出口業務成長，並新增散裝船專案；陸運部分，第三季新增的貨運特許牌照，已接連上線承運，明年度亦規劃建置車廠，營運展望持續看好。久陽目前本業挹注成長外，轉投資運輸業務逐步增長，環保事業除焚化爐業務，熱處理技術也將發揮優勢，再次參與高雄煉油廠土壤整治工程，以期拓展營業規模，也善盡企業社會責任。