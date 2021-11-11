穆斯克賣出50億美元特斯拉股票 20:592021/11/11 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉近日提交美國證交會（SEC）文件顯示，執行長穆斯克（Elon Musk）在本周一共賣出價值50億美元的特斯拉股票。穆斯克在8日執行股票選擇權賣出超過200萬股，占個人持股總數的比重不到1％。穆斯克在9日及10日又賣出大約2％的個人持股，總計3天內賣出450萬股。 今年最大IPO Rivian估值破770億美元 SpaceX執行Crew-3任務 60年來第600人上太空 #穆斯克 #賣出 #億美 #特斯拉股票 #持股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 KPMG稅改研討 聚焦三大稅制修改 04:102021/11/11 金融．稅務 穆斯克擬賣股 特斯拉臉綠了 04:102021/11/11 全球財經 美延長對中軍工投資禁令 04:102021/11/11 全球財經 全球股票基金 押寶前瞻主題 04:102021/11/11 投資理財 今日股市備忘錄 04:102021/11/11 證券．權證 王鴻薇酸蔡英文 貿易最親中的總統 04:102021/11/11 產業財經 全球併購交易升溫 疫情與貿易戰為主因 17:322021/11/11 財經 《國際產業》馬斯克只賣0.5％持股 特斯拉盤後漲2％ 10:512021/11/11 財經 《國際產業》缺料 索尼下修全年PS5產能 12:332021/11/11 財經 全球兩大強權快炸鍋 謝金河曝1失控數字殺美股 台股逃不掉 11:372021/11/11 財經 《國際產業》戴姆勒出售雷諾持股 產業合作無礙 11:252021/11/11 財經 財經熱門新聞 蔣爸不想做了！中芯半年走3戰將 年底還有大麻煩逼近 - 財經 回鍋中芯不到一年 台積電老將蔣尚義 驚傳閃辭副董職務 - 財經 不只蔣尚義閃辭！ 梁孟松等台系人馬全撤出中芯董事會 - 財經 - 工商 低利率、通膨壓力鍋爆開 美大咖曝災難性苦果 - 財經 美通膨數據爆炸！神準鐵嘴不忍了開嗆：股市早該崩盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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