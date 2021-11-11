特斯拉近日提交美國證交會（SEC）文件顯示，執行長穆斯克（Elon Musk）在本周一共賣出價值50億美元的特斯拉股票。穆斯克在8日執行股票選擇權賣出超過200萬股，占個人持股總數的比重不到1％。穆斯克在9日及10日又賣出大約2％的個人持股，總計3天內賣出450萬股。