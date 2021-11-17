華爾街周二收高，然無助於港股低開0.18%，隨後多維持在25650點下方，科技指數也下跌0.60%。

周三香港恆生指數收跌63.70點或0.25%，為25650.08點。國企股(H股)跌32.60點或0.35%，為9193.21點。

地產股跌0.8%。融創中國跌3.81%，時代中國跌2.34%，合景泰富跌3.01%。

內地物業管理股下跌。金科服務跌5.9%，碧桂園服務跌4.2%。

阿里巴巴跌0.24%，報164.8港元。據外電報導，紫光集團債務重組，有望迎來光明，中國政府傾向選擇由阿里巴巴和浙江國資背景的資金組成的聯合體，引進超過500億人民幣的戰略投資。但知情人士指出，任何交易都會涉及到紫光數百億元境內外債務的重整工作。

舜宇光學跌4.4%，報219港元，為表現最差藍籌股。港股通16日錄得舜宇淨流出4.12億人民幣。

中國恆大漲0.36%，報2.8港元。媒體報導，恆大負責人許家印擁有豪宅、豪華遊艇、私人飛機等，目前許正賣出70億港元家產，試圖注資為恆大求生存。