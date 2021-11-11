前駐泰代表李應元今晚6點多因癌症，在台大醫院病逝，享年68歲。消息傳來，民進黨內一片哀悼，民進黨立委莊瑞雄在臉書發文表示，「黑名單的勇士！李應元將追求自由民主的勇氣留給台灣。」

李應元今年8月宣布請辭駐泰國代表一職回到台灣，當時他說自己是在5月感染大腸桿菌，之後身體漸感不適，體力也不堪負荷，才決定向蔡英文總統提出辭職。不過當時就傳出李應元罹患的是有「癌王」之稱的胰臟癌，回台不久即住院治療。

李應元日前遭誤傳辭世，民進黨立委管碧玲和外交部隨即否認，強調仍在治療當中，不過今晚傳來不幸消息，李應元不敵病魔離世。

李應元早期在美國唸書時，因參加台獨活動被列入返國「黑名單」，之後投稿被捕，1992年出獄，莊瑞雄今晚在臉書表示，自己有幸在 李應元參選台北市長的時候，成為他的執行總幹事，挑戰連任的馬英九，雖然結果是敗選，但在過程中他堅持理念，永遠用正面的力量鼓舞團隊的士氣。

莊瑞雄表示，在他剛擔任立委的時候，李應元辦公室就在隔壁，兩人常常一起討論法案。「瑞雄啊！對的事、就要堅持！」這是李應元常常跟他說的話。「我何其榮幸與他生活在同一個世代，在同一個政黨，為同一個目標努力」。

他說，李應元對抗國民黨威權、信仰民主自由，他的人生是台灣民主化的縮影，雖然他已離開，但他追求民主自由的勇氣會留下。