美國共和黨4位參議員、2位眾議員、議員助理及2名軍官共13人，前天傍晚低調訪台，昨天拜會蔡英文總統、國安會祕書長顧立雄等人，就台灣當前國防自我防衛狀況等交換意見，隨後前往國防部聽取有關中共解放軍對台威脅等簡報，因相關行程高度保密，我方及美方都沒有進一步說法。對此，國民黨立委陳玉珍分析，美議員團此行來台，有2種可能目的。

美國參、眾議員訪台團一行約10餘人11日間離台，議員團並未發表任何談話。圖為美國參議員麥克李。（左一）。（圖/陳麒全攝）

美國國防部發言人柯比（John Kirby）昨(10日)證實表示，國會議員搭美軍機訪台並不罕見，這是國會代表團今年第2次搭軍機訪台，符合美國《台灣關係法》的對台承諾。柯比還兩次強調，訪台的是國會代表團，不是美國國防部代表團。

大陸國防部發言人譚克非直言，美國會議員「竄訪」台灣，警告民進黨當局不要誤判形勢、鋌而走險，否則只會把台灣帶入深重災難。

據港媒《中評社》11日報導，陳玉珍今受訪表示，現在台海情勢非常危迨，美參眾議員訪問團來台，可能不是美方政府帶來什麼訊息，但是否代表背後團體軍火商等要來賣我們相關軍火，目前不得而知，但也可能是就當前台海情勢交換意見。

她表示，有文章曾寫過世界上有些國家就希望挑起戰火，因為背後的龐大軍火商就可以謀利，不希望來是這樣原因，「和平才是我們最需要，不管是針對兩岸局勢或是軍事採購等，蔡政府有必要出面說清楚」。可能帶來戰爭訊息或是販售軍火商訊息都應該要說明清楚，這是透明政治。而訪問團今日晚間7時已搭乘專機離台。