為推動智慧醫療發展，長庚醫院攜手國際科技大廠思科、英特爾、國眾(5410)，四方合作共同打造「高速運算AI資訊中心」，今正式舉辦建置合作儀式，預計未來可提供相關實驗室高速運算需求，如醫療AI核心實驗室、基因醫學核心實驗室、幹細胞與轉譯癌症研究所、癌症基因體研究中心，加速提升長庚醫院智慧醫療的效能。

2018年長庚醫院成立「醫療人工智能核心實驗室」，為智慧醫療領域積極佈署，今年更進一步與思科、英特爾、國眾電腦強強聯手，打造「高速運算AI資訊中心」，以思科擅長ICT(資訊及通訊科技)的軟硬體整合，改善運作效率及資訊安全防護；加上英特爾的核心運算能力優勢、國眾電腦軟硬體系統整合優勢，架構高速運算High Performance Computation(簡稱HPC)環境。此次合作專案的重點採用搭載英特爾(Intel)最新處理器之Cisco UCS伺服器，串連Cisco網路設備，搭配使用Cisco Workload Optimization Manager管理軟體，達到跨資料中心進行協調的資源決策，以最大程度優化效能或節省成本，能夠快速洞察應用軟體和資源的相依性與使用率，並藉由人工智慧與機器學習來評估正確的資源決策，即時而且持續不斷的進行分配和優化資源。

預計以5年7PB資料量分階段導入、建構高效能平行運算平台，發揮最大運算效能，協助長庚醫院處理巨量醫療數據資料的分析與判讀，進一步提升醫療品質。目前長庚醫院已經能夠快速訓練模型，並透過AI影像判讀，在1分鐘內揪出髖骨、骨盆腔骨折，預期在高速運算助力下，訓練與判讀效能將會再進一步提升。對於需要大量計算的蛋白質與基因體計算，也將能夠大幅提昇整體運算效能。

長庚醫院積極佈局智慧醫療，除了持續完善智慧醫院階段性任務，數位智慧化的精準醫療也是發展重點之一。在「高速運算AI資訊中心」運作之下，預計未來支援AI模型訓練將可有效利用HPC平台進行訓練，預計將至少可提升5倍的速度，在整體影像辨識的優化，更可以達到10倍。而支援蛋白質分子動力演算的優化，可快速達20倍。在基因定序的驗證效率上，可快至10倍，有望為長庚醫院在醫病與預防醫療方面帶來效能的突破。